Titans: primissima occhiata a Robin, interpretato da Brenton Thwaites!

Brenton Thwaites , che interpreterà il personaggio di, è apparso nella prima immagine che lo ritrae nei panni di

Il live-action di Titans sarà uno dei primi titoli, insieme alla nuova stagione della serie animata Young Justice, ad affacciarsi sul nuovo servizio di streaming digitale esclusivo della DC Entertainment. In Titans, Brenton Thwaites interpreta Dick Grayson.

L'attore australiano ha fatto il suo debutto internazionale nel quinto capitolo di Pirati dei Caraibi, al fianco di Johnny Depp e Orlando Bloom, del quale interpretava il figlio.

Il ruolo di Dick Grayson nel live-action DC Entertainment, Thwaites l'ha ottenuto ad agosto. Lindsey Gort (The Carrie Diaries) è stata scritturata in Titans come Amy Rohrbach, un detective della polizia di Bludhaven e collega di Dick Grayson durante il suo periodo speso nelle forze dell'ordine.

Visto che la prima immagine ufficiale di Thwaites lo mostra proprio nei panni di Robin, potremmo davvero vederlo indossare il costume, prima che finisca la prima stagione, chissà...

Brad Anderson (Fringe, The Wire, The Machinist) ha diretto il pilot che vede un cast formato da Anna Diop nei panni di Starfire, Teagan Croft, Alan Ritchson, Minka Kelly e Ryan Potter.

Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti hanno steso lo script del pilot.

Titans prima stagione dovrebbe comporsi di 13 episodi.

Il costume di Robin che vedete nell'immagine, è stato disegnato da Laura Jean Shannon, che ha lavorato ad Iron Man e a Il Libro della Giungla.