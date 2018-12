Titans: promo e sinossi del penultimo episodio intitolato Koriand'r

Mentre il resto del mondo dovrà attendere pazientemente l’11 gennaio 2019 per poter vedere l’attesa serie live-action Titans sulla piattaforma streaming Netflix, negli Stati Uniti arriverà la prossima settimana sul servizio DC Universe il decimo appuntamento. Nella nuova avventura torneranno in scena i Giovani Titani.

Dopo la breve “pausa” per la nona puntata dedicata alla origin story della coppia di supereroi Hank e Dawn, interpretati rispettivamente dagli attori Alan Ritchson e Minka Kelly, la penultima storia di Titans riprenderà in mano le redini del gruppo capeggiato da Dick Grayson (Brenton Thwaites). Finora non è stato mostrato il passato di uno dei membri della squadra, Koriand’r, eccezion fatta per qualche rapido flashback di cui gli autori si sono serviti per lanciare qualche fugace segnale del trascorso di Starfire. A quanto pare, però, con l’arrivo del decimo episodio dovremo saperne di più:

“Mentre i ricordi di Kory riaffiorano, scoprirà la sua vera missione riguardante Rachel. Quando Dick e Donna scoprono le origini aliene di Kory, Rachel userà i suoi poteri per salvare Gar”.

Nel corso della narrazione avremo anche modo di vedere in azione Donna Troy (Conor Leslie). La supereroina ed ex spalla di Wonder Woman sarà costretta ad utilizzare il suo lazo magico nel tentativo di fermare Kory. Il video promozionale rilasciato dalla DC promette insomma una puntata adrenalinica sotto ogni aspetto.

Incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri. Visto il successo iniziale, lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione.

La decima puntata di Titans, intitolata Koriand’r, approderà sulla piattaforma DC Universe il prossimo 14 dicembre. In Italia la serie live-action sui Giovani Titani arriverà a partire dall’11 gennaio 2019 su Netflix.