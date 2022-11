Titans, già pronto il crossover con Stargirl? Lo showrunner accende le speranze

Lo showrunner di Titans Greg Walker ha voluto dire la sua sul presunto crossover con Stargirl, dopo che il criptico post condiviso da Brec Bassinger a settembre ha iniziato ad alimentare in modo massiccio le voci su un episodio evento dedicato alle due serie tv.

Mentre la stagione 4 di Titans si prepara al debutto, abbiamo appreso che Stargirl sta per giungere al termine visto che lo show non non è stato rinnovato per una nuova stagione. Tuttavia, sebbene Courtney Whitmore sia pronta finire la sua corsa nell'Arrowverse nel 2022, il personaggio dalla Bassinger potrebbe fare un salto nei nuovi episodi dello show dedicato ai Giovani Titani.

L'attrice ha pubblicato a fine settembre uno scatto da Toronto, in Canada, dove appariva con il Beast Boy di Ryan Potter, con in dosso il suo costume, insieme al regista Eric Dean Stanton e allo showrunner di Stargirl Geoff Johns, che è a sua volta anche produttore esecutivo nonché sceneggiatore di Titans .

A tal proposito Greg Walker ha detto: "Ho lasciato Toronto e Geoff è venuto a lavorare all'episodio 407, e poi sono iniziate a succedere cose pazze. Geoff lavora in modi misteriosi. Non ho ancora visto l'episodio. Quindi sto aspettando di vedere esattamente cosa stia succedendo. Ma saremmo fortunati ad avere Stargirl. Sono un grande fan della serie e di quello che Geoff ha fatto, e Brec è fantastico, quindi è tutto ciò che so. C'è un nucleo di Titani che lavorano a mia insaputa".