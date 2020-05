Titans, quando riprenderanno le riprese della serie? Ce lo svela Curran Walters

Tantissime serie tv negli ultimi mesi sono state bloccate a causa della pandemia di Covid-19, tra queste anche la terza stagione di Titans. Le riprese sarebbero dovute iniziare in primavera ma, purtroppo non è stato ancora girato nemmeno un fotogramma.

Il peggio sembra ormai passato e tutti i fan si domandano quando la produzione della serie potrà riprendere. A rispondere a questo quesito è stato Curran Walters, interprete di Jason Todd, che in un'intervista esclusiva a Comicbook ha detto: "Tutto è cambiato in qualche modo a causa del pandemia. Tutti noi dell'industria cinematografica stiamo solo aspettando un cenno per tornare. Non ci sono ancora notizie certe in merito in questo momento ma speriamo di tornare al più presto".

Anche se Walters non è stato in grado di fornire una data di inizio delle riprese, ha comunque parlato di ciò che gli piacerebbe vedere nello show dicendo: "Ovviamente, una delle cose più iconiche, sarebbe bello avere la Batmobile, rubare le gomme. Sarebbe una scena abbastanza memorabile per me. Sarebbe divertente. Ovviamente, vivere la storyline in cui è coinvolto Joker sarebbe un sogno (nel fumetto "Una morte in famiglia", Jason viene rapito e picchiato a morte dal clown, ndr). Sono così elettrizzato di avere la prima sceneggiatura della stagione tra le mani e vedere cosa succede".

L'attore di recente ha anche parlato dell'abbandono di Ruby Rose, Curran Walters infatti avrebbe tanto voluto un crossover tra Titans e Batwoman.

"Mi sarebbe piaciuto lavorare con la Batwoman di Ruby. Penso che sarebbe stato sicuramente un bel crossover. E Ruby è fantastica, quindi sì, sarebbe stato molto divertente"

La terza stagione di Titans vedrà il debutto di Barbara Gordon che non vestirà semplicemente i panni di Batgirl ma, assumerà invece il ruolo del suo altro alter-ego, Oracle, focalizzato sulla tecnologia. La nuova serie dovrà anche affrontare la ricaduta della morte di Donna Troy (Conor Leslie) alla fine della precedente stagione e probabilmente vedrà anche la squadra dei titani affrontare una nuova minaccia: Komand'r, alias Blackfire. Damaris Lewis è stata infatti confermata come personaggio regolare nella terza stagione di Titans.