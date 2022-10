Titans, la quarta stagione sarà l'ultima? Il produttore ai fan: 'Ne so quanto voi'

Lo showrunner e produttore esecutivo di Titans, Greg Walker, è in modalità "di attesa" per quanto riguarda lo status dello show su HBO Max. I fan si stanno interrogando, infatti, sul destino di show DC come Titans, Doom Patrol, Harley Quinn e Young Justice da quando la Warner Bros. Discovery ha deciso di accantonare il film live-action su Batgirl.

Le nuove stagioni di Titans e Doom Patrol arriveranno in streaming su HBO Max entro la fine dell'anno, ma per il momento lo showrunner di Titans, ha risposto alle domande su una possibile cancellazione.

Inverse ha partecipato a una tavola rotonda con Walker, dove gli è stato chiesto se Titans sarà rinnovato per una quinta stagione. "Ne so quanto voi... Siamo in attesa di capire... Siamo entusiasti di questa stagione. HBO Max è incredibilmente favorevole allo show e ci sta aiutando a diventare lo show che vogliamo essere e a farci conoscere dal maggior numero di persone possibile", ha detto Walker.

Finora si avevano avute solo alcune immagini di Titans 4, seguite da una prima clip della serie HBO in arrivo. Ma ora che manca solo qualche settimana all’uscita su piattaforma, era ora per HBO di iniziare a rendere pubblici materiali promozionali più sostanziosi. Proprio una settimana fa, infatti, è uscito il primo teaser trailer di Titans 4 che ha svelato anche la data d'uscita su HBO Max. La serie debutterà il 3 novembre con una doppietta di episodi, per poi vedersi distribuita con un episodio a settimana fino al 1 dicembre.

In questo modo, si dovrebbe raggiugere un totale di 6 episodi, che costituiranno però solo la prima metà dell’intera stagione. Il secondo blocco arriverà infatti in una finestra non ancora specificata del 2023. Nella serie tornano Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin, Franka Potente e Joseph Morgan, con Jay Lycurgo e Lisa Ambalavanar in ruoli ricorrenti.