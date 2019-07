Titans: rivelata la data di uscita della seconda stagione

Al Comic-Con di San Diego è tempo di annunci ufficiali anche per DC Universe. Dopo aver confermato il rinnovo di Doom Patrol per una seconda stagione, il network ha svelato anche la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi di Titans.

La seconda stagione dello show debutterà sul servizio streaming il prossimo 6 settembre, circa un mese in anticipo rispetto alla release del 2018. Nei mesi scorsi è stato confermato che i nuovi episodi di Titans in Italia arriveranno su Netflix.

La nuova stagione proseguirà le vicende di Dick Grayson (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft), and Beast Boy (Ryan Potter) dopo essersi riuniti per combattere le forze soprannaturali della prima stagione.

Il ritorno della serie porterà con sé diverse novità: tra le new entry troveremo infatti Superboy (Joshua Orpin), Deathstroke (Esai Morales), Jericho (Chella Man), Ravager (Chelsea Zhang), Mercy Graves (Natalie Gumede), and Aqualad (Drew Van Acker). Inoltre è confermato il ritorno di Jason Todd (Curran Walters), Donna Troy (Connor Leslie), Hawk (Alan Ritchson), and Dove (Minka Kelly).

Ma il personaggio più atteso di Titans 2 è sicuramente il Cavaliere Oscuro in persona, Bruce Wayne, per l'occasione interpretato da Ian Glen (Game of Thrones). Cosa vi aspettate dalla nuova stagione dello show? Diteci la vostra nei commenti.