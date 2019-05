Titans, rivelato il look di Deathstroke nella seconda stagione

Slade Wilson/Deathstroke e suo figlio Jericho faranno parte della seconda stagione di Titans. Sul look del primo era stato mantenuto il riserbo da parte della produzione, ma qualcuno ha concesso ai fan un'anticipazione di troppo.

Si tratta di Joshua Orpin, anche lui new entry di questa stagione nei panni di Superboy, che in un breve video postato su Twitter si è ripreso in auto con Esai Morales, attore che presterà il volto proprio a Deathstroke. Dalle immagini si riesce dunque ad intravedere il look sfoggiato da Morales, che vediamo con i capelli bianchi ed il pizzetto che caratterizzano Slade Wilson.

Questa seconda stagione di Titans dovrebbe riprendere gli eventi di The Judas Contract, che vede Deathstroke incaricato di rintracciare ed uccidere i Titani, cercando di coglierli singolarmente per avere la vita più facile. La questione dovrebbe essere risolta con l'uccisione di Deathstroke da parte dei Titani, aiutati proprio dal figlio di Wilson, Jericho.

Proprio sul costume di Jericho poche settimane fa erano state rilasciate alcune immagini in anteprima, insieme a quelle dell'aspetto di Startfire in questa seconda stagione. Deathstroke, Jericho e Superboy non sono, comunque, le uniche new entry di questa stagione: nel ruolo di Bruce Wayne è stato infatti scritturato Iain Glen, il Jorah Mormont di Game of Thrones. Brenton Thwaites, interprete di Robin, si è già detto entusiasta di lavorare con lui.