Titans, Robin incontra Robin nella nuova clip ufficiale della serie originale DC Universe

Appena ieri era giunta la conferma ufficiale che l'attesissima Titans di casa DC Universe avrebbe visto anche la presenza di Jason Todd, uno dei quattro Robin che nel tempo di sono susseguito al fianco di Batman, ma è oggi che vediamo proprio Todd incontrarsi con Dick Grayson.

Nella clip di oggi, rilasciata proprio poche ore prima del lancio online in via ufficiale della nuova piattaforma streaming, esattamente nel Batman Day, vediamo allora il Dick Grayson di Brenton Thwaites e il Jason Todd di Curran Walters faccia a faccia. A quanto pare, quindi, nel serial Todd non avrà ancora preso l'identità malvagia di Cappuccio Rosso, ma agirà come Robin.



I due ex-alleati di Batman si 'scontreranno', chiaramente, e come svela lo showrunner Greg Walker, il loro conflitto sarà una parte importantissima dello show: "Queste foto mostrano la tensione e l'energia che troveremo tra i due. E' come incappare nel nuovo fidanzato della tua ex ragazza, senza la tensione sessuale. Vedrete Dick Grayson soffrire quando vedrà un altro Robin e come questo sia differente da lui, e come il suo rapporto con 'papà' sia diverso."



Come spiegavamo, Titans è la prima serie originale live-action della DC Universe e vedrà protagonisti anche protagonisti Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy(Ryan Potter), per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming il prossimo 12 ottobre.