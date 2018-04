Titans: Ryan Potter, che interpreta Bestia, loda spudoratamente il Robin di Brenton Thwait

L'attore di Titans che interpreta Beast Boy (Bestia), Ryan Potter, si è un po' aperto sulla nuova serie di supereroi DC che interpreta, destinata a debuttare quest'anno nel servizio di streaming digitale DC.

La serie segue un gruppo di giovani supereroi provenienti da tutto l'universo DC: quando Dick Grayson (Brenton Thwaites) emerge dall'ombra per diventare il leader della banda di eroi coraggiosi, così nascono i Titans. La produzione della serie è attualmente in corso a Toronto. I dettagli del plot restano nascosti, tuttavia, in una recente intervista con Discussing Film, Potter ha elogiato il cast e la troupe della serie mentre esprimeva anche il suo grande entusiasmo per essere parte dello show:

"Questo è stato uno dei progetti più interessanti a cui ho avuto la possibilità di lavorare. Le persone coinvolte in questo show sono così brave in quello che fanno. Sono sempre entusiasta e sorpreso ogni giorno di lavoro sul set."

Potter ha poi aggiunto che Brenton Thwaites lo sta letteralmente "spaccando" nel ruolo di Dick Grayson, aka Robin:

"Questo è tutto ciò che - credo - di essere autorizzato a dire: Brenton sta veramente spaccando. Mi piace davvero tanto lavorare con lui. Collabora sempre con gli sceneggiatori e i registi per capire come regalare maggiore autenticità a questi personaggi."

Il giovane attore è rimasto a bocca chiusissima su ciò che i fan dovrebbero aspettarsi dalla serie, stuzzicandoli solo ciò che pensa lui, in qualità di fan:

"Sono così entusiasta di far parte di questo progetto perché tutto ciò che ho visto finora e tutto ciò che ho letto è - da fan - quello che vorrei vedere."

Potter ha anche rivelato quanto sia impressionato dalla fotografia dello show, paragonandola al film di Nicolas Winding Refn:

"La fotografia di questo show è assolutamente incredibile ... Non mi piace relazionare le persone che lavorano a questo show ad altre persone, ma se qualcuno ha familiarità con Nicolas Winding Refn ecco, quella è la qualità che abbiamo."

Titans vede un cast formato da Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Anna Diop nei panni di Starfire, Teagan Croft nel ruolo di Raven, Lindsey Gort nel ruolo della detective Amy Rohrbach, Alan Ritchson nel ruolo di Hawk, Minka Kelly nel ruolo di Dove, e Ryan Potter nel ruolo di Beast Boy.