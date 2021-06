Titans, una sceneggiatrice definisce 'spaventosa' l'evoluzione di Jason Todd

Una sceneggiatrice di Titans, Prathik Shasrini, ha definito 'spaventosa' l'evoluzione di Jason Todd in Red Hood nella nuova stagione della serie tv su HBO Max. Ovviamente Red Hood non sarà l'unica sorpresa degli episodi della terza stagione di Titans, e Shasrini ha risposto ad una domanda specifica sul personaggio su Twitter.

Un fan di nome Simon Miller ha chiesto in che modo fosse progredita l'evoluzione di Curran in una parola e l'autrice ha risposto:"Spaventoso".



Curran Walters aveva parlato in questi termini del suo personaggio a Comicbook:"Non ero così matto per i fumetti. Sapevo ovviamente di Batman e Robin e di tutti gli altri folli personaggi famosi. Ma non appena ho ottenuto il ruolo sono andato in un negozio di fumetti e ho preso tutto ciò che potevo trovare sulla storia di Jason, ovviamente per avere un'idea della direzione futura del mio personaggio, nel caso andasse in quel modo. Ho visto il film. Ho letto tutti i fumetti e mi sono fatto un'idea del personaggio e di dove condurlo una volta apparso sullo schermo".

Gotham City sarà fondamentale nei prossimi episodi di Titans e i fan sanno di potersi aspettare grandi sorprese dalle nuove avventure dei protagonisti DC.

Curran Walters ha rilasciato anche altre dichiarazioni:"Senti una sorta di pressione su di te ma ho fatto del mio meglio e penso di aver azzeccato il ruolo e tutti i fan ne sono abbastanza contenti".



Nel frattempo potete gustarvi il trailer della terza stagione di Titans, nel quale potrebbe comparire un personaggio inaspettato.