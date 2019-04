Titans: nella seconda stagione debutterà il Dr. Light? Curran Walters promosso a regular

Iniziano oggi le riprese della seconda stagione di Titans, la prima serie targata DC Universe che da noi è arrivata direttamente su Netflix. La stagione, il cui ritorno su Netflix è già confermato, introdurrà nuovi e interessanti personaggi del panorama fumettistico.

Oltre ai già annunciati Deathstroke, Jericho e Ravager, un nuovo rumor lanciato da Full Circle Cinema ha rivelato il possibile arrivo di un nuovo villain. Stiamo parlando del Dr. Light, che a quanto pare potrebbe debuttare nello show con le sembianze di Arthur Light, ovvero la sua incarnazione originale. Facciamo notare che, stando al report, la notizia è emersa dal gruppo Facebook dedicato a Titans e vi invitiamo quindi a prenderlo come un semplice rumor.

Per quanto riguarda gli annunci ufficiali, Warner Bros. Television ha annunciato che Curran Walters è stato ufficialmente promosso a series regular, confermando il rumor che parlava di un ruolo importante per il suo Jason Todd/Robin. L'attore ha inoltre pubblicato su Instagram un piccolo anticipo del suo costume nella prossima stagione, ma il post è stato puntualmente rimosso in seguito alla sua diffusione.

Tra i protagonisti dello show, la cui seconda stagione non ha ancora un data di uscita ufficiale, troviamo troviamo Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson e Tegan Croft in quelli di Rachel Roth.