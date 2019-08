Titans, la seconda stagione parlerà più di Bruce Wayne che di Batman

Dopo il riscontro positivo della prima stagione, Titans si prepara a tornare con una promessa da mantenere al pubblico televisivo della DC: Greg Walker ha dichiarato che i nuovi episodi si concentreranno sul ruolo umano di Batman, permettendo così a Ian Glen di declinare la figura di Bruce Wayne con maggiori dettagli psicologici.

Si erano già viste nuove inquadrature di Bruce Wayne nel trailer alternativo della serie, ma stavolta a parlare è lo showrunner di Titans: Greg Walker ha infatti commentato la prossima interpretazione di Ian Glen nei panni di un personaggio che vive una doppia vita davvero complicata, quel Bruce Wayne/Batman che da decenni si presenta puntuale sul piccolo e grande schermo.

Figura centrale nella prima annata di Titans, il cittadino più in vista di Gotham City dovrà vedersela con il suo lato umano nei prossimi episodi della serie, cercando al tempo stesso di approfondire il legame con Robin, storica controparte del supereroe DC.

Lo showrunner ha infatti dichiarato: “Bruce è una figura imponente nella prima stagione, almeno per gran parte degli episodi. Sono molto emozionato come scrittore di potermi addentrare nel cuore di Bruce Wayne e nel significato delle sue relazioni, perché molto si è detto su Batman ma non c’è ancora molto intorno al suo alter ego…Il signor Wayne è un grande quando fa Batman, ma non è un granché quando interpreta Bruce”.

Sarà dunque importante dare valore al legame con Richard John Grayson, meglio noto con il soprannome di Dick e soprattutto con la maschera di Robin: “Volevamo lavorare su Bruce Wayne per recuperare la relazione con Dick in una formula aggiornata del rapporto padre-figlio. Non sarà più la coppia classica Batman-Robin perché Dick è cresciuto ed è cambiato, così ci sarà bisogno di proseguire seguendo temi adulti. […] Ian è un attore davvero dotato, ha la giusta eleganza per affrontare il dramma di un uomo che deve affrontare un legame speciale”.

La seconda stagione di Titans uscirà il 6 Settembre 2019, nel frattempo Greg Walker sta già pensando al terzo anno della serie.