Titans: nella seconda stagione potremmo vedere Red Hood?

Il cast di Titans è decisamente uno dei più social in circolazione, e anche oggi ci offre la nostra dose quotidiana di speculazioni e teorie grazie a un'immagine postata su Twitter che farebbe presagire l'arrivo di un certo personaggio...

Non è sempre detto che un post di un attore, apparentemente allusivo allo show di cui fa parte, possa poi effettivamente riferirirsi ad esso (vedete il più recente caso Breaking Bad).

A volte, invece, lo spoiler è involontario e inevitabile, come con l'ultimo video dal backstage di Minka Kelly, che ci ha rivelato un dettaglio riguardante il personaggio di Raven nella seconda stagione.

Nel caso di Curran Walters e dell'immagine che ha recentemente postato su Twitter, la situazione sembrerebbe indicare un'anticipazione sull'arrivo del suo secondo alter ego mascherato, Red Hood, nella prossima stagione di Titans.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, il tweet consta semplicemente di un'immagine del personaggio tratta dai fumetti, senza alcuna caption ad accompagnarla.

Todd sarà però un series regular nella prossima stagione della serie, e lo abbiamo già visto indossare i panni di uno spericolato Robin, meno ligio alle regole di quanto Dick Grayson (il primo Robin, interpretato da Brenton Thwaites) avrebbe voluto.

Che gli eventi dei nuovi episodi portino già a una trasformazione in Red Hood?

È sicuramente presto per dirlo, ma se così non dovesse essere, e l'arrivo di Red Hood in versione live-action dovesse tardare, una star di Stranger Things non sarebbe poi così restio a interpretarlo in altra sede...

La seconda stagione di Titans dovrebbe debuttare negli ultimi mesi del 2019.