Titans, primo sguardo al nuovo look di Dove nella seconda stagione

La seconda stagione di Titans è attesa per il prossimo autunno ma nel frattempo i membri del cast continuano a stuzzicare i fan con le immagini dei personaggi più attesi. Tra questi rientra sicuramente anche la Dove interpretata da Minka Kelly, che ha pubblicato su Instagram un nuovo sguardo al look del personaggio nella seconda stagione.

Dawn Granger, la ballerina dalla tragica backstory che nella notte combatte il crimine sotto le vesti della vigilante Dove, è riuscita a conquistare i fan e si è subito guadagnata una conferma nella seconda stagione di Titans. La prima stagione dello show si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso proprio riguardo al destino del personaggio, ma stando alla foto che potete trovare in calce alla notizia Dove dovrebbe tornare nella seconda stagione più in forma che mai, si spera.

Farà ritorno nella seconda stagione anche Hank Hall aka Hawk, personaggio interpretato da Alan Ritchson e complice di Dove. Cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Dove e Hawk? Come sempre fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

La seconda stagione di Titans andrà in onda su DC Universe il prossimo autunno, mentre in Italia sarà distribuita nuovamente da Netflix. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Titans.