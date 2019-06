Titans: un primo sguardo al Superboy di Joshua Orpin

Come anticipato dal finale di stagione, Superboy sta arrivando nell'universo di Titans, e con lui anche il suo fedele amico, il cane Krypto.

Il personaggio di Superboy, a.k.a. Conner Kent/Kon-El, non è nuovo ad apparizioni televisive: lo avevamo ad esempio già visto nella decima stagione di Smallville (interpretato da Lucas Gabreel) - in cui è presentato al pubblico come clone di Lex avente anche tracce di DNA di Clark -, e in Young Justice - anche qui un clone, ma il DNA di Lex è stato aggiunto successivamente al tentativo (incompleto) di creare una replica dell'Uomo d'Acciaio -, interpretato da Nolan North.

Adesso sarà invece Joshua Orpin a raccogliere il testimone e a portare la sua versione di Conner in Titans, di cui abbiamo già una piccola anteprima grazie ai social network.

Su Twitter è stata infatti condivisa una foto dell'attore con indosso il classico outfit del personaggio (che potete vedere in calce): maglietta nera con su riportata la cresta della casata degli El in rosso e pantaloni blu.

Ma Superboy è solamente uno dei tanti eroi che vedremo in azione nella nuova stagione di Titans: non solo assisteremo a graditi ritorni, ma ci saranno altre new entry, tra cui anche Aqualad e... Il Cavaliere Oscuro in persona!

Insomma, una stagione da non perdere.