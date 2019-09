Titans, lo showrunner anticipa il tanto atteso debutto di Nightwing

Mancano ormai poche ore al debutto della seconda stagione di Titans, serie di punta di DC Universe che in Italia sarà distribuita dal servizio di streaming on demand Netflix.

Per rendere ancora più estenuante l'attesa dei fan, lo showrunner Greg Walker ha anticipato qualche dettaglio sul debutto di Nightwing.

Come chi ha visto gli scorsi episodi già saprà, il protagonista Dick Grayson ha apparentemente abbracciato il suo lato oscuro, ora che è in collisione con il suo mentore Burce Wayne, alias Batman. Dick si è già sbarazzato del suo costume da Robin e i fan non vedono l'ora di poterlo ammirare nella sua iconica identità Nightwing, e a questo proposito Walker ha spiegato:

"Rimanete sintonizzati se volete davvero informazioni su Nightwing in questa stagione, penso che sarete soddisfatti entro la fine dell'anno".

Nei nuovi episodi della serie ritroveremo Dick Grayson, Starfire, Raven e Beast Boy insieme alle new entry Jericho, Ravager, Merci Graves, e Aqualad, oltre al Jason Todd di Curran Walters, Donna Troy, Hawk e Dove.

La seconda stagione di Titans andrà in onda ogni venerdì sulla piattaforma streaming DC Universe: la premiere vedrà il team alle prese con il padre di Rachel, Trigon, che dopo aver portato Dick dalla sua parte tenterà di controllare anche il resto dei supereroi: Rachel e Gar dovranno affrontare il nuovo villain in una battaglia che la sinossi ufficiale descrive come "disperata".

Per altre informazioni vi rimandiamo al trailer di Titans 2.