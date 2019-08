Titans: lo showrunner Greg Walker rivela qualche dettaglio sulla seconda stagione

Avrete tutti sicuramente ammirato il trailer alternativo di Titans 2, dove è stato possibile vedere per la prima volta Ian Glenn nei panni di Bruce Wayne. Nel frattempo lo showrunner della serie ha svelato qualche nuovo dettaglio sulla seconda stagione delle avventure di Dick Grayson e dei Titani.

Come sappiamo le prossime puntate, in uscita il 6 settembre, svilupperanno il rapporto tra i vari personaggi, ma non solo: scopriremo anche la storia della vecchia squadra dei Titans. Ecco le parole di Greg Walker a riguardo: "La storia della seconda stagione sarà influenzata dagli avvenimenti dei fumetti e da quello che crediamo sia successo nel periodo tra la formazione del primo gruppo, quando si sono sciolti e il presente. Verranno svelati molti degli antefatti appena accennati nella prima stagione. Buona parte delle prossime puntate mostreranno come una famiglia reagisce ai peccati nel passato e come devi fare qualcosa per risolvere la situazione e altrimenti verrai completamente mangiato dal senso di colpa".

In attesa di scoprire quale sarà il segreto dei vecchi Titani, composti da Robin, Wonder Girl, Aqualad e Hawke & Dove e quali sono stati i motivi dello scioglimento del gruppo di supereroi, vi lasciamo con il trailer della seconda stagione di Titans.