Titans: lo showrunner parla del finale e di QUELLA scena post-credit

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly Greg Walker, co-creatore e showrunner della serie DC Universe Titans, ha parlato del finale della prima stagione e della scena post-credit.

Vi avvertiamo che nell'articolo sono presenti importanti SPOILER relativi al finale della prima stagione dello show.

Se avete proseguito nella lettura vuol dire che avete già avuto modo di vedere l'ultimo episodio di Titans, conclusosi con un enorme cliffhanger. Fra le altre cose, una scena post-credit ha rivelato l'arrivo di Connor Kent, alias Superboy, e del suo fedele cane Krypto.

Inutile dire che i fan sono andati letteralmente fuori di testa per questa sorpresa, anche se alcuni hanno avuto da ridire sul fatto che la squadra non si sia formata completamente nel corso della prima stagione. Lo showrunner Greg Walker ha difeso questa scelta: "Ci è sembrato più interessante guardarli mentre cercano di formare una squadra, analizzarli in maniera separata, piuttosto che vederli agire insieme come team vero e proprio."

Ovviamente Walker non si è potuto esimere dal rilasciare qualche dichirazione su Superboy. "Stiamo ancora preparando i dettagli. Quello che posso dire al momento è che vogliamo usare lo stesso approccio riservato agli altri supereroi, vedere cosa scuote un personaggio del genere quando è messo alle strette, quando è messo alla prova. Ci interessa capire quale sia la sua identità, la sua morale, il suo rapporto con i propri poteri e il suo posto nell'universo. Sono tutte domande interessanti per ogni tipo di personaggio di questo mondo narrativo, ma valgono il doppio quando si parla di Connor."

Cosa ne pensate del finale di Titans? Fatelo sapere nei commenti! Se ve la siete persa, potete trovare la scena post-credit in calce all'articolo.

Vi ricordiamo, inoltre, che DC Universe lancerà altre serie live-action come Swamp Thing, Stargirl e Doom Patrol.