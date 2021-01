Titans, ecco lo spettacolare allenamento di Savannah Welch per la terza stagione

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell'arrivo di Barbara Gordon nella terza stagione di Titans. Il commissario di polizia di Gotham City avrà il volto di Savannah Welch, che a quanto pare vuole presentarsi in perfetta forma. Un account brasiliano di fan della serie ha infatti pubblicato il video di uno spettacolare allenamento dell'attrice.

Le immagini, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, sono state a quanto pare girate in Canada nel periodo del Ringraziamento, alla fine di novembre.

Come nei fumetti, Barbara Gordon era in origine Batgirl, prima di rimanere paralizzata a causa di un colpo di pistola di Joker, che l'ha costretta sulla sedia a rotelle. Nella vita reale, Savannah Welch ha perso una gamba dopo un incidente nel 2016. Da allora, è diventata sostenitrice e portavoce della comunità dei disabili. In precedenza, l'attrice ha recitato in film come Boyhood e Tree of Life e, dopo l'incidente, a Six su History Channel, in cui ha interpretato un marine che subisce l'amputazione di un arto in combattimento.

Qualche tempo fa il produttore esecutivo di Titans Gary Walker aveva anticipato alcuni aspetti della nuova stagione. "Stiamo pianificando una grande stagione per Kory. L'arrivo di sua sorella / nemesi Blackfire lancia Kory lungo un percorso in cui scopre i segreti del suo passato e gli indizi sul suo destino... tutto ciò porterà alla sua vera vocazione di Starfire."

