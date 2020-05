Titans, uno spin-off su Red Robin per lo show Netflix? Risponde Curran Walters

Dopo averci aggiornato sulla ripartenza di Titans 3, Curran Walters ci rivela che sarebbe ben disposto nei confronti di una serie parallela incentrata su Red Robin.

"Sì, voglio dire... sarebbe veramente figo. Dipende da cosa deciderà il team e dove decideranno di andare gli sceneggiatori. Sarebbe bello se si ricongiungesse alla storyline di Titans prima o poi. Di sicuro ne sapremo di più", ha dichiarato a Comicbook.com.

Ormai si cercano sempre nuovi modi per raccontare certi personaggi, e più di una volta abbiamo visto i riflettori puntati su degli eroi che nei fumetti sono considerati minori. Che il Robin interpretato da Walters in Titans possa diventare Red Robin in una serie dedicata?

L'attore ha avuto anche occasione di parlare di come si è calato nei panni di Jason Todd, un eroe che non conosceva molto bene, a dire il vero: "Non andavo pazzo per i fumetti. Sapevo, ovviamente, di Batman e Robin, e di tutti gli altri personaggi pazzi e famosi. Ma non appena ho avuto il ruolo, sono entrato nel negozio di fumetti più vicino e ho comprato tutto ciò che potessi trovare su Jason. Ho visto il film, ho letto tutti i fumetti e ho capito la natura del personaggio e come avrei dovuto rappresentarlo sullo schermo".

Cosa ne pensate? C'è spazio per uno spin-off su Red Robin? L'attore si è poi detto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità di incontrare la Batwoman di Ruby Rose, ora che l'attrice ha abbandonato il ruolo.