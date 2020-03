Titans svela alcuni concept art inediti: per Raven si pensò ad otto versioni

Con la serializzazione in live-action dei Giovani Titani il DCEU ha conquistato un nuovo spazio all'interno della TV e dei cuori dei fan, che da sempre sono molto legati al personaggio di Raven. Adesso alcuni concept art sull'eroina interpretata da Teagan Croft sono stati rivelati, continuate dopo il salto per scoprirli.

I look alternativi per la maga delle tenebre sono stati pubblicati poche ora fa sul profilo Instagram del Team LJ Supersuits, agenzia di costumisti professionisti che ha collaborato non solo alla realizzazione di Titans, ma anche di Stargirl, The Boys, Black Lightning e Doom Patrol.

Ben otto sono le versioni alternative di Raven presentateci, che nonostante le evidenti differenze nel look mantengono gli iconici punti fermi del personaggio: dai capelli blu all'amore per il colore nero, fin'anche allo stile punk-rock, qualunque fosse stata la versione scelta sarebbe stata subito riconoscibile.

La seconda stagione di Titans è stata trasmessa oltreoceano lo scorso anno, mentre in Italia è disponibile da gennaio su Netflix, come sempre distribuita in un'unica volta e senza pause.

Nell'atteso secondo season finale abbiamo assistito a due eventi shock che apriranno la strada alla terza stagione, nella quale secondo alcuni rumor potrebbe apparire anche un noto alleato di Batman.

