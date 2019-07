Titans: Teagan Croft conferma uno spoiler sulla seconda stagione con nuove foto dal set

Ancora spoiler dal set della seconda stagione di Titans: questa volta si tratterebbe più che altro di una conferma, e arriverebbe direttamente dall'attrice interprete di Raven, Teagan Croft.

La Croft avrebbe infatti postato su Instagram una serie di foto scattate in fase di trucco e hairstyling, dalle quali si evince chiaramente la presenza della classica gemma, finora non pervenuta nello show, che nei fumetti il suo personaggio (Raven) suole invece avere incastonata nella fronte.

Ma di conferma si tratta perchè, solo qualche giorno fa, la collega Minka Kelly (Dove) aveva a sua volta condiviso una foto dal backstage dello show, e in questa era visibile, anche se non in maniera così incontrovertibile, la Croft con indosso il costume di scena e la gemma.

Non è la prima volta che gli attori della serie si lasciano scappare (più o meno volutamente) dei dettagli riguardanti i personaggi, i costumi, le location o addirittura dei risvolti che la trama potrebbe avere nei nuovi episodi.

Ma finchè non vi saranno dichiarazioni ufficiali o andranno in onda i nuovi episodi, non potremo sapere nulla (o quasi) con certezza.

Le riprese della seconda stagione di Titans sono state momentaneamente interrotte per via dell'incidente occorso sul set in cui ha perso la vita un membro della troupe, lo stunt coordinator Warren Appleby, ma il debutto della serie è previsto tra settembre e ottobre.