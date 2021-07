Titans, e se nella terza stagione Batman infrangesse il suo codice etico?

Stando a quello che abbiamo visto nel trailer di Titans 3, ci attende una stagione dai toni quanto mai dark. Alcune immagini relative a Bruce Wayne (Iain Glen) hanno fatto pensare a più di un fan che Batman sarà molto diverso da prima. Se le indiscrezioni che circolano sul web si rivelassero fondate, ci sarebbe una novità clamorosa.

In una scena del trailer della stagione 3 di Titans Bruce Wayne, sconvolto per la presunta morte di Jason Todd (Curran Walters), lascia cadere a terra un piede di porco insanguinato sul pavimento e dice a Dick Grayson (Brenton Thwaites) che deve diventare il nuovo Batman.

Come sappiamo, la regola che Batman si auto-impone è quella di non uccidere i suoi nemici, ma secondo alcuni rumor, che prendono spunto dalle nuove immagini, la regola verrà infranta con la vendetta su Joker dopo ciò che ha fatto a Jason. Batman precipiterà così in una spirale di perdizione, e deciderà di lasciare per sempre Gotham City.

Prima del trailer erano già stati pubblicati i poster di Titans 3. Se Bruce Wayne avesse davvero un'evoluzione del genere, in ogni caso, la sua rabbia sarebbe mal riposta perché, come ogni fan della DC sa, Jason non è davvero morto. Il Red Hood visto nel trailer, infatti, è proprio Jason. Se Bruce Wayne uscisse davvero di scena, inoltre, ci sarà da capire se Nightwing diventerà il nuovo Batman di Titans 3.