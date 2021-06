Titans, in attesa della terza stagione: le foto dal backstage!

La produzione della terza stagione di Titans è in corso e sta per concludersi poiché le riprese sono focalizzate sul finale di stagione da un paio di settimane. Nel frattempo sul web il fotografo Dewucme ha mostrato una foto dell'attore Curran Walters sul set nei panni di Red Hood, dopo aver indossato i panni di Jason Todd/Robin nella seconda.

"Non ero così fan dei fumetti. Sapevo, ovviamente, di Batman e Robin e di tutti gli altri folli personaggi famosi. Ma non appena mi hanno confermato il ruolo sono andato in un negozio di fumetti e ho preso tutto ciò che potevo trovare sulla storia di Jason, ovviamente per avere un'idea di dove andasse il mio personaggio e di dove dovevo condurlo" ha dichiarato Walters.



Curran Walters nei panni di Red Hood non sarà l'unico cambiamento nella terza stagione di Titans, visto che Savannah Welch farà il suo debutto nei panni di Barbara Gordon.

Nelle ultime ore sono state pubblicate sui social alcuni interessanti immagini del dietro le quinte della lavorazione di Titans 3, serie tv creata da Greg Berlanti, Akiva Goldsman e Geoff Johns, basata sui Giovani Titani, celebri supereroi della DC Comics. Di recente erano state pubblicate anche foto del nuovo costume di Raven.

Disponibile dal 2018 su Netflix, la serie è in attesa di poter mostrare il nuovo ciclo d'episodi, il terzo, che racconterà le avventure dei giovani supereroi che hanno fatto appassionare milioni di spettatori nel mondo.



Se volete scoprire direttamente il finale di Titans 3 ci ha pensato lo showrunner a svelarlo.