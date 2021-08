Titans: la terza stagione rivela cosa è successo alla storia d'amore tra Batman e Catwoman

Nella stagione 3 della fortunata serie tv DC Titans, una scena particolarmente apprezzata dai fan vede Bruce Wayne rivelare abbastanza sottilmente cosa è successo alla sua relazione con Selina Kyle, alias Catwoman.

Selina Kyle non è mai apparsa personalmente nella serie, ma con un Bruce Wayne 'attempato' e veterano come Batman in questa continuity, i fan hanno sempre immaginato che lui e Selina si fossero incontrati off-screen. Come noto, il Bruce Wayne di Iain Glen appare solo sporadicamente in Titans, ma in precedenza aveva menzionato personaggi che il pubblico non vede mai effettivamente nello show, come ad esempio i membri della Justice League. Nel nuovo episodio accade una cosa simile con Catwoman.

In una scena, Bruce suppone che Jason Todd abbia iniziato a frequentarsi con una ragazza. Volendo offrirgli un consiglio paterno, Batman dice con una punta di dolore nella voce: "Se a questa nuova ragazza piacciono i gatti... tu scappa". La battuta conferma i sospetti che Bruce Wayne abbia avuto una storia con Catwoman nell'universo narrativo di Titans, ma rivela anche che le cose tra i due apparentemente non sono finite molto bene. Purtroppo, la terza stagione di Titans non fornisce alcun indizio su ciò che ha messo fine all'amore tra Bruce e Selina, anche se in passato un easter-egg aveva svelato gli occhiali e la frusta di Catwoman tra i trofei conservati nella Bat-caverna. Inoltre, Titans insinua anche che Bruce abbia avuto una relazione intima con Leslie Thompkins: non c'è alcun collegamento diretto tra le due cose, ma forse Leslie ha contribuito alla rottura tra Catwoman e Batman?

Nel frattempo, il nuovo episodio di Titans ha svelato l'atto più sadico di Batman.