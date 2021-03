Titans, i titoli della terza stagione sono appena trapelati online!

La terza stagione di Titans rappresenta un grosso appuntamento televisivo per i fan della DC Comics, con new entry del calibro di Barbara Gordan, Blackfire e il nuovo Robin, Tim Drake, e un leak avvenuto proprio in questi minuti potrebbe aver rovinato le sorprese pensate dai creatori dello show.

Un nuovo rapporto infatti avrebbe svelato i titoli di tutti gli episodi della nuova stagione, trapelati online: i titoli delle puntate anticipano un episodio incentrato su Barbara Gordon, la trasformazione di Jason Todd in Cappuccio Rosso, Hawk e Dove e il debutto di Blackfire all'inizio della prossima stagione.

Naturalmente questi titoli non sono confermati ufficialmente e ad essi andrebbero aggiunti anche quelli degli ultimi episodi, apparentemente 'salvi' dal leak. Come al solito ci limitiamo a riportare l'indiscrezione così come originariamente pubblicata dal portale Vulcan Reporter. Se siete curiosi, ecco i titoli trapelati:

Episode 1: Barbara Gordon (Written by Richard Hatem & Geoff Johns)

Episode 2: Red Hood (Written by Tom Pabst)

Episode 3: Hank & Dove (Written by Jamie Gorenberg)

Episode 4: Blackfire

Episode 5: Lazarus

Episode 6: Lady Vic

Episode 7: 51 Percent

Episode 8: Home

Episode 9: Souls

Episode 10: Troubled Water

In una precedente intervista, lo showrunner di Titans Gary Walker ha suggerito che la terza stagione dello show sarà più ottimista delle prime due. Tuttavia, lo spettacolo manterrà le sue tipiche atmosfere.

