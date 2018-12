Titans: il trailer del finale di stagione mostra Robin lottare contro....Batman!

La prima stagione di Titans, serial live action prodotto in esclusiva per la piattaforma DC Universe, si appresta a concludersi con il botto. Il trailer dell'episodio finale ha infatti anticipato un qualcosa che i fan dello show pensavano non avrebbero mai visto, ovvero uno scontro tra Robin ed un Batman notevolmente aggressivo e violento.

La presenza del cavaliere oscuro era stata rumoreggiata sin dal lancio della serie, quando Dick Grayson lo aveva apostrofato in maniera abbastanza esplicita, non condividendo i suoi metodi di azioni in quel di Gotham. Nel trailer Batman appare sempre di spalle ed è molto probabile che possa trattarsi di una malefica allucinazione di Trigon, che più volte aveva minacciato di voler distruggere psicologicamente i Titans.

Quello che sembra propendere per questa ipotesi è il fatto che nel video venga citata la morte di Jim Gordon e vengano mostrati i copri tumefatti di numerosi villain storici, tra cui Due Facce, l'Enigmista e soprattutto Joker. Molto probabilmente il giovane eroe dovrà affrontare questo difficile test con le sue paure, percorrendo la strada che lo porterà a diventare Nightwing.

Per scoprirlo non resta che attendere il 21 dicembre, data in cui il finale di stagione andrà in onda su DC Universe. Titans è stato già rinnovato per una seconda stagione, mentre la prima arriverà in Italia su Netflix a partire dall'11 gennaio 2019.

Incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri.