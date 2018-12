Titans: trailer italiano e data di uscita della serie DC in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di Titans, serie che ha debuttato negli Stati Uniti sul nuovo servizio DC Universe e che da noi sarà distribuito dal colosso dello streaming l'11 gennaio 2019. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri. Visto il successo iniziale, lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione.

Dick Grayson / Robin sarà interpretato da Brenton Thwaites, mentre nel resto del cast troviamo Anna Diop, Teagan Croft, Lindsey Gort, Alan Ritchson, Minka Kelly, Ryan Potter, Dwain Murphy, Jake Michaels, April Bowlby, Bruno Bichir, Conor Leslie e Curran Walters che apparirà nei panni di Jason Todd.

Titans è supervisionata da Geoff Johns, Akiva Goldsman e Greg Berlanti, Titans è la prima serie targata DC Universe, nuova piattaforma streaming che vedrà anche il debutto di serie come Young Justice: Outsiders, Stargirl, show sviluppato da Geoff Johns, Doom Patrol, Swamp Things, e la serie animata su Harley Quinn.