Titans: il trailer ha rivelato l'arrivo di un membro della Young Justice?

Ieri è stato diffuso il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Titans e, tra la presentazione dei nuovi personaggi e vari easter egg legati al mondo DC, potrebbe aver anticipato un debutto inaspettato.

Guardando una delle scene presenti nel trailer, infatti, alcuni fan hanno notato la presenza di una figura misteriosa che potrebbe rappresentare l'arrivo nello show del membro della Young Justice Miss Martian.

Come potete vedere al minuto 1:17 del video che trovate in calce alla notizia, la sequenza in questione mostra Donna Troy (Conor Leslie) e Starfire (Anna Diop) alle prese con un personaggio dotato di superpoteri per le strade di Gotham.

Nonostante l'immagine del personaggio sia sfocata possiamo vedere alcuni indizi importanti come i capelli rossi, la gonna verde, un mantello e degli stivali: tutti elementi che sembrano andare nella direzione di un adattamento live-action di Miss Martian aka M'Gann.

Miss Martin è tra i protagonisti della serie animata Young Justice targata anch'essa DC Universe e negli ultimi anni ha fatto una sua comparsa in live-action anche nell'Arrowverse di The CW, in particolare nella serie dedicata a Supergirl. In attesa di nuovi dettagli vi rimandiamo alle novità del trailer di Titans e alle foto dal set con Beast Boy e Superboy.