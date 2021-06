Titans: nel trailer della terza stagione c'è già un primo sguardo a Joker?

Con il primo trailer della terza stagione di Titans ormai disponibile sono in molti a pensare che il filmato potrebbe aver regalato ai fan un primo sguardo a Joker nella serie DC. All'interno del filmato gli indizi circa la presenza dell'iconico villain di Batman sono molti e alcuni ovvi, come ad esempio la figura con il sorriso stampato sul volto.

Tuttavia, intorno al secondo 29 del trailer della terza stagione di Titans si riesce a intravedere una figura con indosso un vestito viola (mentre il Nightwing di Brenton Thwaites descrive i supercriminali di Gotham) che pesta qualcuno con quello che sembra proprio un piede di porco. E' proprio il Joker? Verrà introdotto come villain principale della terza stagione oppure sarà solo uno in mezzo al gruppo?

In calce a questa news potete ammirare meglio il frame incriminato che mostra la figura con il piede di porco nelle mani e che potrebbe essere la prima immagine di Joker nello show.

Già nei giorni scorsi lo showrunner di Titans ci aveva parlato del finale dello show, anticipandoci alcune cose: il trailer ci mostra invece esattamente ciò che avremmo immaginato, vale a dire un veloce excursus degli eroi che scenderanno in campo nel corso di questa nuova stagione, comprese ovviamente le attesissime new entry.

Nella terza stagione di Titans faranno infatti il loro debutto Barbara Gordon, Tim Drake e Spaventapasseri, in compagnia naturalmente di James Todd aka Cappuccio Rosso. Al loro fianco troveremo ovviamente le nostre vecchie conoscenze Dick Grayson, Rachel Roth, Starfire, Beast Boy, Dove, Hawk, Wonder Girl, Superboy, Ravager, Jericho, Deathstroke e, ovviamente, Bruce Wayne.

Insomma, il roster è di quelli promettenti e le basi per far bene ci sono tutte: vedremo se lo sbarco su HBO Max avrà influito in qualche modo sullo show DC. Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione? Diteci la vostra nei commenti! Le ultime foto dal set di Titans, intanto, ci hanno permesso di ammirare il nuovo costume di Raven.