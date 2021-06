Titans, ecco il trailer della terza stagione della serie DC!

L'annuncio era arrivato poche ore fa e la promessa è stata mantenuta: HBO Max ci ha finalmente concesso uno sguardo agli attesissimi nuovi episodi di Titans (al suo esordio sulla nota piattaforma streaming) con l'uscita del trailer della terza stagione dello show DC. Ma cosa dobbiamo aspettarci, dunque?

Già nei giorni scorsi lo showrunner di Titans ci aveva parlato del finale dello show, anticipandoci alcune cose: il trailer ci mostra invece esattamente ciò che avremmo immaginato, vale a dire un veloce excursus degli eroi che scenderanno in campo nel corso di questa nuova stagione, comprese ovviamente le attesissime new entry.

Nella terza stagione di Titans faranno infatti il loro debutto Barbara Gordon, Tim Drake e Spaventapasseri, in compagnia naturalmente di James Todd aka Cappuccio Rosso. Al loro fianco troveremo ovviamente le nostre vecchie conoscenze Dick Grayson, Rachel Roth, Starfire, Beast Boy, Dove, Hawk, Wonder Girl, Superboy, Ravager, Jericho, Deathstroke e, ovviamente, Bruce Wayne.

Insomma, il roster è di quelli promettenti e le basi per far bene ci sono tutte: vedremo se lo sbarco su HBO Max avrà influito in qualche modo sullo show DC. Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione? Diteci la vostra nei commenti! Le ultime foto dal set di Titans, intanto, ci hanno permesso di ammirare il nuovo costume di Raven.