Titans: la trasformazione di Beast Boy al centro di una nuova clip della serie DC

Dopo aver pubblicato il poster ufficiale di Titans, ecco che approda in rete una nuova clip che mostra la trasformazione di Gar Logan in Beast Boy, uno dei personaggi chiave del serial targato DC Comics. Il debutto è atteso per il 12 ottobre sulla piattaforma di streaming della compagnia, chiamata DC Universe.

Il video mostra il personaggio interpretato da Ryan Potter trasformarsi da una tigre alla sua forma umana, scatenando la reazione sorpresa di Robin (Brenton Thwaites) che gli chiede perché debba mostrarsi senza vestiti. Quest'ultimo, inoltre, non sembra accogliere molto bene la sua richiesta di incontrare di persona Batman, la cui presenza all'interno dello show è stata rumoreggiata a lungo.

Stando alle dichiarazioni di Geoff Johns, co-creatore della serie, i fan faranno la conoscenza di Beast Boy quando è parte di un altro gruppo di supereroi: "Lo incontreremo con un'altra famiglia surrogata e scopriremo perché sarà coinvolto con i Titans, specialmente con Dick e Rachel. Si tratta di un personaggio divertente da scrivere e vedere sul piccolo schermo. Ryan Potter lo interpreta incredibilmente bene."

Titans è incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Segue infatti un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri.