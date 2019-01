Titans: tutti gli eroi DC dello show riuniti nel nuovo poster

In attesa di vederlo anche in Italia, su Netflix, è stato diffuso in rete un nuovo banner pubblicitario che riunisce tutti i protagonisti di Titans, la nuova serie targata DC Universe.

La prima stagione di Titans si è da poco conclusa in America ed ha lasciato i fan a bocca aperta per via dell'introduzione di un celebre personaggio dei fumetti DC. Dato il grande successo ottenuto in termini di critica e pubblico, è già stata confermata la produzione di una seconda, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2019.

Anche se il primo arco narrativo era originariamente composto da 12 episodi, gli autori alla fine hanno deciso di pubblicarne uno in meno. Titans segue le vicende di uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Racconta infatti la storia di un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie live-action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di giovani nuovi eroi come Starfire e Raven.

Il cast dello show include, tra gli altri, Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Lindsey Gort, Alan Ritchson, Minka Kelly, Ryan Potter, Dwain Murphy, Jake Michaels, e April Bowlby.

La serie DC debutterà su Netflix l'11 gennaio, anche in Italia. Di seguito potete visualizzare il nuovo banner.