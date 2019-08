I Titans si uniranno o no al crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite?

Da quando sono stati fatti i primi annunci in merito, ogni giorno è buono per nuove teorie su chi potrebbe unirsi al mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Oggi è il turno dei Titans.

Grazie alla presenza predominante del Multiverso nel lato The CW dei supereroi DC in tv, e con l'avvicinarsi del crossover più ambizioso finora visto sul piccolo schermo, ogni ipotesi su chi potrebbe eventualmente unirsi all'arco narrativo in cinque episodi dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, è più o meno plausibile a seconda.

Ma che si tenga conto o meno di accordi sui diritti televisivi, le teorie sulla presenza dei più svariati personaggi provenienti dal mondo DC, che si tratti di show attuali o terminati, in onda su un canale piuttosto che su un altro, o addirittura mai portati sullo schermo, non fanno che aumentare.

E dopo la smentita di una possibile comparsata da parte dei personaggi di Gotham, ora arriva quella per la voce che voleva i protagonisti di Titans aggiungersi a Crisi sulle Terre Infinite.

Tutto sarebbe partito da un'affermazione di Lance Ausfresser, admin di un gruppo di Facebook dedicato ai Titani:

"I Titans saranno parte di Crisi sulle Terre Infinite".

L'utente non aveva fornito ulteriori informazioni, dichiarando di non conoscere le specifiche del caso.

La fonte, in passato, si sarebbe verificata anche affidabile, poiché aveva accuratamente predetto la scelta di Drew Van Acker come Aqualad in Titans.

Tuttavia, qualche ora fa è arrivata la smentita dallo stesso Ausfresser: i Titans NON saranno in Crisi sulle Terre infinite.

"Vi faccio le mie scuse. Le mie fonti, che fino alla scorsa stagione erano state affidabili... C'è stato un malinteso da parte mia nella conversazione di ieri. Avrei voluto che non fosse così. Niente Titans in Crisi sulle Terre Infinite".

Insomma, un rumor stroncato quasi sul nascere.

Per tutti gli appassionati, comunque, l'appuntamento con Crisi sulle Terre Infinite è per questo inverno su The CW.