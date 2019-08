Titans: vediamo una foto da dietro le quinte di Rose Wilson

I fan della serie sui supereroi DC Comics e disponibile in streaming su Netflix aspettano con ansia di poter vedere le nuove puntate dello show. Dopo il trailer della seconda stagione di Titans che ci ha fatto vedere Deathstroke e Superboy, ecco una foto del personaggio di Ravager.

Nome in codice di Rose Wilson, si tratta della figlia del leggendario assassino Deathstroke, nella serie sarà interpretata da Chelsea T. Zhang. Una prima versione della supereroina ha fatto la sua comparsa nella seconda stagione di Arrow, in quel caso però con le fattezze di Summer Glau. Nell'immagine diffusa su Reddit e che trovate in calce alla notizia, è possibile vedere il personaggio con l'iconica benda sull'occhio, mentre una serie di graffi e ferite sono presenti sul suo volto.

Se cercate ulteriori indiscrezioni sulla serie, vi consigliamo questo video che mostra il nuovo look di Starfire in Titans 2, inoltre vi ricordiamo che la seconda stagione andrà in onda a partire dal 6 settembre.

Tra i nuovi personaggi troveremo Aqualad, Superboy e il famoso attore di Game of Thrones Iain Glen nei panni di un Batman ormai anziano e deluso dal mondo. Ad affrontarli ci penseranno Esai Morales, che interpreterà Deathstroke, e i suoi figli, oltre alla già citata Rose Wilson sarà presente anche Jericho, con il volto di Chella Man.