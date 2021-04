Titans, Vincent Kartheiser di Mad Men interpreterà lo Spaventapasseri nella stagione 3

È l'account ufficiale a rendere noto che Vincent Kartheiser, attore noto ai più per il ruolo di Pete Campbell nella serie televisiva Mad Men, si unito al cast della terza stagione di Titans per vestire i panni dello Spaventapasseri.

Tra gli antagonisti più celebri di Batman, Jonathan Crane è un detenuto dell'Arkham Asylum che un tempo terrorizzava Gotham City utilizzando delle potenti tossine pensate per sfruttare le fobie dei suoi nemici. Il villain è stato già interpretato da Cillian Muphy in Batman Begins di Christopher Nolan, mentre di recente è comparso in numerosi altri titoli DC tra cui The Lego Batman e Harley Quinn.

Kartheiser raggiunge nel cast i confermati Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter e Conor Leslie, i quali avevano anticipato la presenza del personaggio già nel corso del DC FanDome 2020.

Oltre a Mad Men, il curriculum televisivo di Kartheiser include delle apparizioni in Casual, The Path, Saints & Strangers, Das Boot e The OA. Per quanto riguarda il grande schermo, l'attore è apparso in film quali A Kind of Murder, In Time, Most Likey to Murder e The Most Hated Woman in America.

Le riprese dei nuovi episodi si stanno svolgendo in questo periodo. Nel frattempo, l'interprete di Robin Curran Walter ha condiviso una foto dal set di Titans 3.