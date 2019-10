Quanti titoli avrà Disney+ al lancio rispetto a Netflix?

Dopo che la Casa di Topolino ha svelato tutti i titoli presenti nel catalogo al lancio di Disney+ non potevano che iniziare i primi paragoni con la concorrenza, e in particolare con l'ora dominatrice indiscussa del mercato dello streaming: Netflix.

Tra film, serie tv e documentari dei brand di proprietà della compagnia - Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e gli stessi Walt Disney Studios - Disney+ al suo debutto potrà contare su un totale di 734 titoli.

Come riportato da What's on Netflix, il colosso dello streaming in questo momento conta nella sua libreria ben 5,780 titoli (i numeri fanno riferimento agli Stati Uniti): facendo un confronto prettamente quantitativo, dunque, notiamo che la piattaforma della Casa di Topolino esordirà con il 12,69% del catalogo di Netflix.

Il numero di film e serie presenti su Disney+ è ovviamente destinato a salire nel tempo, con molti progetti già annunciati durante lo scorso D23 (su tutti: due nuove serie di Star Wars e 8 show del Marvel Cinematic Universe), ma la differenza può essere spiegata anche considerando altri due fattori: il prezzo di abbonamento inferiore rispetto a Netflix e la volontà di puntare solamente su titoli di proprietà.

Restando in casa Disney+, i Marvel studios hanno da poco dato il via alle riprese di The Falcon and the Winter Soldier.