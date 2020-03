Nei titoli di coda della première di Westworld 3 ci saranno alcune sorprese

Per la gioia di tutti gli appassionati della serie, nella giornata di ieri è andata in onda la première di Westworld 3. Oltre agli eventi visti nel corso della puntata, l'opera prodotta dall'emittente televisiva HBO ha sorpreso i fan con una scena.

Dopo quasi due anni dalla fine della seconda stagione, riprende la storia di Dolores e degli altri personaggi incontrati nel corso delle puntate della serie. Oltre al personaggio interpretato da Evan Rachel Wood, ritroviamo anche Bernard, impersonato da Jeffrey Wright, impegnato anche lui a crearsi una nuova vita fuori dal parco di divertimenti. Faremo inoltre la conoscenza di Caleb, un operaio di Los Angeles, con il volto di Aaron Paul, che ci permetterà di conoscere il futuro immaginato dai creatori della serie.

Se avete smesso di vedere la première una volta raggiunti i titoli di coda vi consigliamo di riprenderla, perché sono in molti ad aver segnalato la presenza di una scena post crediti, che ci da un breve assaggio dei prossimi personaggi che rivedremo nel corso degli episodi della terza stagione.

In attesa di scoprire come continuerà la storia del mondo futuristico in onda ogni domenica sera su Sky Atlantic, vi lasciamo con la nostra recensione di quattro puntate di Westworld 3.