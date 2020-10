Tiziana Ferrario attacca Fazio e Rampini: pubblicità per il suo nuovo libro?

Tiziana Ferrario è una giornalista di lungo corso e non ha di certo bisogno di molte presentazioni ma, ultimamente in molti hanno notato il suo piglio particolarmente polemico.

L'ex anchorwomen del TG 1 negli ultimi giorni è salita alla ribalta per le dure parole rivolte a Fabio Fazio. A suo dire infatti il presentatore di Che tempo che fa non sarebbe altro che un maschilista mascherato da finto modesto.



Sui social la Ferrario ha infatti detto: "Della trasmissione di Fazio non mi piace il format con il conduttore uomo autorevole finto modesto dietro una scrivania, la valletta semimuta, la bruttina ma intelligente e spiritosa che, per fortuna, esiste. A parti capovolte sarebbe impossibile. Un format al contrario con donna che conduce, bel valletto che annuncia e comico bravo ma bruttino l’ha mai visto? Io no. Non basta avere la Littizzetto che è brava a fare il suo lavoro. Gli ospiti esperti di qualcosa non possono essere solo uomini. Lo schema è conduttore uomo al centro con scrivania autorevole, valletta che annuncia e satira fatta da Littizzetto. Lo farebbero al contrario?"



Mentre nel corso di Piazza Pulita è stata protagonista di una polemica con Federico Rampini. Il volto di Repubblica aveva infatto lodato il sistema sanitario statunitense ma, ciò non è andato giù alla Ferrario che ha detto: "Tu stai decantando le meraviglie di un sistema sanitario che è per pochi".



Molti pensano che la vena polemica di Tiziana Ferrario sia dovuta al tentativo di fare pubblicità al suo nuovo libro intitolato Uomini, è ora di giocare senza falli! in cui si tenta di far luce su un certo tipo di maschilismo imperante ai giorni nostri.