Tiziano Ferro annuncia: 'Il mio tour è stato rimandato al 2023'

Il Covid-19 ha creato non pochi danni all'industria dell'intrattenimento e se pian piano il mondo del cinema e delle serie tv ha ripreso a lavorare anche se non ancora a pieno ritmo, quello della musica si trova ancora gravemente difficoltà. I concerti infatti, non sono più ripresi e addirittura Tiziano Ferro ha rimandato il suo tour al 2023.

L'annuncio è arrivato via social: "Il mio tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani ahimè, è cancellato. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato. Chi ha acquistato i biglietti le opzioni sono due: rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera".

Tiziano Ferro nel video ha poi aggiunto: "Il mondo va come va, dobbiamo rispettarlo. Ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita per i lavoratori della musica che rimarranno per il secondo anno consecutivo senza lavoro per quanto ci riguarda. Vi ringrazio per la pazienza".

Negli ultimi mesi Tiziano Ferro è stato anche il protagonista di un documentario su Prime Video, in cui ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita. Qui su Everyeye trovate il trailer di Ferro.