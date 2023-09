Tiziano Ferro divorzia dal marito: annullato il tour del romanzo

Con un lungo post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, Tiziano Ferro - reduce dal tour negli stadi italiani della scorsa estate - ha voluto condividere con i fan la notizia del divorzio dal marito Victor Alen con cui condivide i figli Andres e Margherita adottati lo scorso anno.

"Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia" scrive il cantautore di Latina, che è solito condividere con i suoi fan tutti i momenti della sua vita. Quella descrive ora è una “dolorosa separazione” dal marito Victor sposato nel 2019 a Los Angeles. Una separazione che, spiega Ferro, “ho affrontato in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti”. Solo di recente i due hanno avviato “le pratiche del divorzio”.

TZN ha anche annunciato che, per concentrare tutte le sue attenzioni sui figli che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con lui, ha deciso di annullare il tour previsto nei teatri per il suo romanzo “La Felicità Al Principio” in uscita nelle librerie italiane il 3 Ottobre 2023.

“In un momento come questo non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia” afferma il cantante, che si dice dispiaciuto dal prendere la decisione di annullare il tour di presentazione del romanzo.

Qualche anno fa, nel corso di un’intervista da Silvia Toffanin, Tiziano Ferro ha parlato anche dei suoi problemi di abuso d’alcol che però fortunatamente è riuscito a mettersi alle spalle.