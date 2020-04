Tiziano Ferro, ospite di Fabio Fazio, chiede risposte dal governo per i concerti estivi

L'attuale emergenza Coronavirus ha cambiato la vita di tutti. Mentre alcuni eventi, come il concerto di Andrea Bocelli, sono andati in onda, numerose altre manifestazioni sono state annullate. Tiziano Ferro ha quindi deciso di chiedere spiegazioni al governo.

Il cantante è stato ospite in collegamento a Che Tempo che fa, nel corso della discussione con Fabio Fazio ha quindi deciso di cogliere l'opportunità per porre delle domande al governo, in particolare sul futuro dell'industria musicale italiana. Ecco le sue parole: "Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo arrivano fino al 3 maggio. Io ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga, prenda una posizione per noi". Dopo aver ricordati le numerose donazioni fatte dai vari artisti, Tiziano Ferro ha specificato che si tratta di una domanda che ha posto avendo in mente i numerosi lavoratori che lavorano nell'organizzazione dei concerti, per montare palchi e la strumentazione.

Il cantante spera così di avere una conferma, o meno, della possibilità di mandare avanti il suo tour previsto per l'estate. Tra le prossime manifestazioni vi segnaliamo l'Europe Shine a Light, concerto che verrà trasmesso il prossimo 16 maggio.