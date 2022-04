To Mom (and Dad), With Love: lo speciale dei Peanuts su Apple TV+ per la Festa della Mamma

L'allegra banda dei Peanuts torna sullo schermo nell'episodio speciale To Mom (and Dad), With Love che debutterà tra pochi giorni in streaming su Apple TV+, a poche ore dalla Festa della Mamma del prossimo 8 maggio.

Ispirato alle classiche strisce di Charles M. Schulz, To Mom (and Dad), With Love sarà una dolce celebrazione dell'amicizia e della famiglia con tutti i personaggi animati che abbiamo imparato ad amare. L'episodio speciale debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 6 maggio.

Nel player in alto, potete vedere il trailer ufficiale dell'episodio speciale dei Peanuts diffuso oggi da Apple TV+.

Ecco la trama di To Mom (and Dad), With Love: "Mentre gli altri sono entusiasti di celebrare il giorno speciale, in questa ricorrenza Piperita Patty non può che pensare al fatto di essere cresciuta senza una madre. Con la sua grande amica Marcie al suo fianco, realizzerà presto che le vere famiglie esistono in tutte le varietà e che la Festa della Mamma è un'opportunità per ringraziare le persone speciali della tua vita che significano tutto per te. Nel frattempo, Snoopy e Woodstock si imbarcano in un'avventura epica alla ricerca della madre di Woodstock, da tempo perduta".

Sempre per rimanere in tema Peanuts, tra le serie uscite a marzo su Apple TV+, è arrivata anche la stagione 2 di Le avventure di Snoopy, lo show animato dedicato ai più piccoli che ha debuttato nel 2021, proprio in occasione dei 70 anni dei Peanuts.