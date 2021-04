To All The Boys, Netflix al lavoro su una serie spin-off dalla trilogia di film

Con la pubblicazione su Netflix, lo scorso febbraio, di Tua per sempre, si è conclusa la trilogia cinematografica incentrata sui liceali Lara Jean Covey (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo), iniziata con To All The Boys (in italiano Tutte le volte che ho scritto ti amo) e P.S. Ti amo ancora.

Il franchise ispirato ai libri di Jenny Han continuerà però sotto altre forme. Come riporta Deadline, infatti, Netflix sta sviluppando una serie spin-off che avrà per protagonista Kitty, la sorella minore di Lara Jean, interpretata nei film da Anna Cathcart.

Stando alle notizie trapelate finora, lo sviluppo dello show è ancora agli inizi, e Anna Cathcart dovrebbe riprendere il suo ruolo. Non si sa, invece, se ci saranno altri membri del cast della trilogia, anche se per i fan è lecito sperare almeno in un cameo di Lana Condor e Peter Centineo. La serie sarà composta da episodi della durata di mezz'ora, e Jenny Han sarà creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del progetto. L'episodio pilota sarà scritto insieme a Siobhan Vivian.

Per altre informazioni sulla trilogia, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Tua per sempre e al trailer ufficiale di To All The Boys - P.S. Ti amo ancora. "È davvero una soddisfazione poter vedere la storia fino alla fine" aveva detto Jenny Han all'uscita dell'ultimo film. "Perché sono tre libri e quando abbiamo realizzato il primo film, non credo che nessuno pensasse che saremmo riusciti ​​a portarli sullo schermo tutti e tre. Ci speravo, ovviamente, ma è un vero privilegio poter raccontare l'intera storia."