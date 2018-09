Toby Huss e altri attori raggiungono il cast di Dickinson, nuovo show Apple

Sono stati annunciati i nomi che andranno a comporre la rosa degli attori di Dickinson, nuova serie targata Apple: Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Enscoe si aggiungeranno a Hailee Steinfeld e Jane Krakowski.

Le produzioni sono state affidate a wiip, studio indipendente con a capo Paul Lee. Assieme a lui tra i produttori troviamo Darlene Hunt, David Gordon Green (anche regista della serie), Michael Sugar, Ashley Zalta (Sugar23 Productions), Alex Goldstone (Anonymous Content) e Alena Smith, che è anche la sceneggiatrice degli episodi.



"Dickinson" vedrà come protagonista Emily Dickinson (interpretata da Jane Krakowski) racconterà i problemi familiari ed i contrasti con la società, di una donna vissuta nella prima metà del 1800. Seguirà la scrittrice nella sua crescita mentre proverà a far valere la propria voce in mezzo a un mondo che non ha intenzione di prenderla sul serio. Pur essendo gli episodi ambientati nell'800, i produttori assicurano che i toni dello show saranno moderni.



Huss interpreterà Edward Dickinson, il padre di Emily. Baryshnikov interpreterà la sorella Lavinia ed Enscoe il fratello Austin. Hunt sarà Sue Gilbert, la migliore amica della Dickinson.