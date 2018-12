Toby Kebbell è il protagonista maschile della serie Apple di M. Night Shyamalan

Sebbene il progetto in cantiere del regista di Glass non abbia ancora rivelato il titolo ufficiale, giungono nuove notizie in merito al cast artistico della serie. È stato infatti da poco annunciato l’ingresso del giovane attore Toby Kebbell nel thriller, conosciuto per aver recitato in Kong: Skull Island o Fantastic 4 - I Fantastici Quattro.

Lo show è scritto dall'autore britannico Tony Basgallop. Per Toby Kebbell questa rappresenta la prima grande opportunità in un ruolo regular nell’ambito di uno show televisivo.

Al momento non sono ancora noti i dettagli della trama, ma si vocifera che la storia ruoterà intorno a due genitori, Dorothy (Lauren Ambrose) e lo chef professionista Sean Turner (Toby Kebbell), che si vedono costretti ad assumere la giovane tata Leanne (Nell Tiger Free) per aiutarli a prendersi cura del loro primo figlio appena nato. Rupert Grint interpreterà Julian Pearce, il fratello minore di Dorothy. In aggiunta a ciò sappiamo inoltre che il numero degli episodi sarà pari a dieci e che la durata di ogni puntata sarà di trenta minuti. Il regista di Split, oltre a rivestire il ruolo di produttore esecutivo per l'occasione, è stato chiamato a dirigere anche l’episodio pilota del serial. Il telefilm realizzato dal colosso statunitense di Cupertino sarà prodotto dalla Blinding Edge Pictures del filmmaker e nel ruolo di produttori esecutivi figureranno anche Ashwin Rajan e Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch della Escape Artists.

Questo progetto sarà la seconda incursione di Shyamalan nel mondo del piccolo schermo, infatti ha prodotto per la Fox Wayward Pines, la serie sci-fi horror cancellata dopo essere andata in onda per due sole stagioni.

Tra le produzioni originali della Apple ricordiamo in particolare quella con Steve Carell e Jennifer Aniston, un progetto ideato da Michael Ellenger (The Leftovers) e che ha già ricevuto il via libera per due stagioni, nonché la serie sulla giovanissima reporter statunitense Hilde Lysiak e l’atteso ritorno di Chris Evans nel ruolo del protagonista in uno miniserie televisiva intitolato Defending Jacob.