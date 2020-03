La toccante lettera di Danai Gurira alla 'famiglia' di The Walking Dead

L'ultimo episodio di The Walking Dead è stato caratterizzato dall'addio di Danai Gurira alla serie e l'attenzione nei giorni successivi è catalizzata su di lei, che con Michonne ha dato vita a uno dei personaggi più amati della serie. Dopo il saluto dell'attrice ai fan nel podcast Talking Dead arriva anche un commosso post su Twitter.

Danai Gurira ha voluto ringraziare con una lettera - che si può vedere nel tweet in calce all'articolo - tutte le persone di quella che definisce "la famiglia" di The Walking Dead, dai colleghi attori alla troupe, passando naturalmente per il pubblico.

"È possibile sentire il tuo cuore spezzato e sopraffatto dall'amore tutto in una volta? Lasciare Michonne è stata una delle cose più difficili che io abbia mai fatto" ha scritto l'attrice sul suo profilo social. "Sono così grata per la gentilezza, la bellezza e la generosità dell'amore che ho ricevuto negli ultimi due giorni. Sono cambiata e sono cresciuta vivendo in questo ruolo, che è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita. L'incredibile fandom di The Walking Dead, che ha supportato i personaggi che abbiamo creato e il mondo cui abbiamo cercato di dare vita, ha reso possibile questo incredibile viaggio. Ricevere tanto amore da voi significa tutto per me. Grazie al fantastico cast e alla troupe con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per raccontare questa storia. Tanti fantastici esseri umani. Lascio sapendo con ogni grammo del mio essere quanto sia difficile trovare quel tipo di comunità e connessione. Persone che ti proteggono, collaboratori che perseguono la storia sopra ogni cosa e la ricoprono di amore e abbondanza."

La lettera prosegue ringraziando tutte le persone che ruotano intorno all'universo TWD, da Andrew Lincoln all'ultimo dei fan, e si conclude così: "Grazie per i video e gli omaggi, per tutti i messaggi di amore e supporto. Per aver condiviso ciò che Michonne significava per voi. Mi hanno arricchito così tanto in questo momento difficile per il mondo. Non posso esprimere abbastanza il mio amore e la mia gratitudine. Danai".

Il finale della decima stagione di The Walking Dead è stato rimandato a causa del Coronavirus, provocando le immediate reazioni dei fan.