Un tocco vintage per The Witcher: ecco la sigla in stile anni '90

Un fan di The Witcher ha pubblicato su YouTube un video che vede protagonista Geralt di Rivia e gli altri personaggi della serie Netflix all'interno di una sigla che richiama lo stile visivo che andava di moda durante gli anni '90.

Lo show originale Netflix, adattamento della saga letteraria ideata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, era uno dei prodotti più attesi dell'ultimo periodo, e il successo di pubblico di The Witcher ha confermato l'impatto positivo avuto con gli utenti della nota piattaforma streaming.

Dopo i primi giorni dal caricamento online, dove l'attenzione era rivolta principalmente alla trama e alla performance di Henry Cavill come Geralt, negli ultimi giorni sono sorti dei veri e propri tormentoni come la canzone Dona un soldo al tuo Witcher o la sigla TV in stile Friends. Recentemente sembra che questo andazzo non sia cambiato e, rimanendo sempre nell'ambito delle sigle TV, ecco che possiamo ammirare Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) nelle loro versioni anni '90 grazie al video caricato dall'utente Jason Alan Dewey all'interno del proprio canale.

Il tocco vintage del video si nota fin dall'inizio, quando compare il logo di Netflix con un font decisamente diverso a quello a cui siamo abituati. Successivamente possiamo ascoltare la già citata Dona un soldo al tuo Witcher in una versione più tendente al genere Metal, mentre vengono presentati i vari protagonisti dello show, accompagnati da un segnale video che trasmette l'idea di stare assistendo alla visione di una VHS.

Cosa ne pensate di questa sigla di The Witcher? La serie TV è presente all'interno del catalogo di Netflix dallo scorso 20 dicembre. In attesa di rivedere nuovamente le gesta di Geralt di Rivia, vi lasciamo alle dichiarazioni della showrunner sulla seconda stagione.