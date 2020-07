Tokyo de la Casa di Carta scalda l'estate dei suoi follower con foto ammiccanti sui social

Úrsula Corberó è una delle attrici più amate e popolari del momento. Il ruolo di Tokyo ne la Casa di Carta l'ha consacrata al grande pubblico aprendole la strada a varie produzioni di respiro internazionale. L'attrice sa bene come far parlare di se e con vari scatti provocanti sui social ha mandato in visibilio i suoi fan.

La giovane trentenne originaria di Barcellona ha pubblicato nei scorsi giorni una sua foto su Instagram che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre un milione di reaction. La bella Úrsula appare cinta da un corto vestitino rosa pesca che lascia intravedere alcuni lembi di belle e che essendo molto aderente mette in mostra il suo corpo da favola.

La sua posa estremamente provocante e il suo viso ammiccante non sono di certo passati inosservati e ci sono così stati migliaia di commenti e condivisioni. I suoi profili social raccolgono numerose immagini sexy. In alcune la Corberó appare seminuda, in abiti succinti o vestita di sola lingerie, riuscendo sempre a conquistare il consenso del pubblico che la segue molto calorosamente e adora tutti i suoi personaggi. Primo tra tutti proprio Tokyo, la coraggiosa ladra della serie Netflix.

Ursula non è la sola a dare spettacolo su Instagram, anche la sua collega Maria Pedraza sta scaldando l'estate dei fan de La Casa di Carta con scatti veramente molto hot. Nel frattempo invece Rio si gode le vacanze in Sardegna in attesa di tornare sul set della prossima stagione.