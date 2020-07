Tokyo de La Casa di Carta nuda nella vasca da bagno, protagonista del video di Dua Lipa

Le foto di Úrsula Corberó hanno già infiammato l'estate, e per ovviare alla situazione la protagonista de La Casa di Carta ha deciso di farsi un bagno nel nuovo video di Dua Lipa e J Balvin.

Il singolo, intitolato Un dìa (Un giorno) ha tutte le carte in regola per diventare un vero successo estivo, soprattutto se il video può contare sulla presenza di un'attrice così cara ai fan della serie Netflix nel. Dopo aver fatto intuire la sua partecipazione attraverso un breve filmato su Instagram, Corbero ha debuttato nel video come protagonista indiscussa.

Inizialmente la vediamo in una vasca, mentre in altre scene la ritroviamo a letto, davanti allo specchio o sul pavimento. In tutto il video è da sola, e l'effetto del bianco e nero aiuta a creare un'atmosfera intimista utile a non distogliere troppo l'attenzione dalle tipiche sonorità pop e latineggianti che accompagnano le varie sequenze.

Ovviamente non potevano mancare momenti in cui accenna alla danza, visto che i suoi balletti insieme a Nairobi l'hanno resa famosa sui social e l'hanno fatta conoscere anche a chi non segue La Casa di Carta.

Vi lasciamo al video, ricordandovi che le riprese de La Casa di Carta 5 possono continuare e che, oltre al Professore, ritroveremo anche una vecchia conoscenza nella nuova stagione.